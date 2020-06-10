Фигурист Алиев пожалел, что сделал четверной прыжок уже на первой тренировке

Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года россиянин Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от исполнения четверного прыжка уже на первой тренировке после паузы из-за пандемии коронавируса.

«Когда карантин шёл на третий месяц, я дал себе установку в голове, что на первой тренировке я сделаю четверной. Кинул себе «челлендж», и очень рад, что я это сделал. Спортсмену надо верить в своё тело. Но сейчас я пожалел, что это сделал. Я офигеваю, потому что мышцы были в застое, а сейчас мы выходим, и всё у нас болит», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Алиев и другие ученики тренера Евгения Рукавицына 7 июня приступили к тренировкам на сборе в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Москвы зарегистрировала переход Трусовой в академию Плющенко.