Фигурист Алиев пожалел, что сделал четверной прыжок уже на первой тренировке

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Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года россиянин Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от исполнения четверного прыжка уже на первой тренировке после паузы из-за пандемии коронавируса.
Фигурист Алиев пожалел, что сделал четверной прыжок уже на первой тренировке
  • РИА Новости

«Когда карантин шёл на третий месяц, я дал себе установку в голове, что на первой тренировке я сделаю четверной. Кинул себе «челлендж», и очень рад, что я это сделал. Спортсмену надо верить в своё тело. Но сейчас я пожалел, что это сделал. Я офигеваю, потому что мышцы были в застое, а сейчас мы выходим, и всё у нас болит», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Алиев и другие ученики тренера Евгения Рукавицына 7 июня приступили к тренировкам на сборе в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Москвы зарегистрировала переход Трусовой в академию Плющенко.

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