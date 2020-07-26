Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар россиянка Александра Бойкова поделилась своими впечатлениями от поездки в Крым.
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
  • РИА Новости

«Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины», — написала спортсменка в своём Instagram.

По её словам, она проехала несколько населённых пунктов — и ей стало жалко людей, которые живут там. Она также отметила, что на полуострове царят разруха и бедность, которые вызывают отторжение и сожаление.

«Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Уверена, во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация. Но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок», — подчеркнула Бойкова.

Ранее сообщалось, что Россия получила 11 лицензий для участия в ЧМ-2021 по фигурному катанию.

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