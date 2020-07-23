Россия получила 11 лицензий для участия в ЧМ-2021 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) распределил квоты для стран на участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ISU, будут использоваться национальные квоты на чемпионат мира сезона-2020/21, определённые по итогам мирового первенства, прошедшего в 2019 году.

Таким образом, Россию в соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов будут представлять по три пары, в женском одиночном катании — три фигуристки, а в мужском одиночном — два фигуриста.

Чемпионат мира 2021 года планируется провести с 22 по 28 марта в Стокгольме.

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