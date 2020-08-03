Бестемьянова: не уверена, что Загитова вернётся

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой.

«Не уверена, что Загитова вернётся. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла всё, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, — вряд ли её уровень», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

В декабре 2019 года 18-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

Ранее Ирина Роднина заявила, что не верит в то, что Загитова возобновит карьеру в фигурном катании.