Бестемьянова: не уверена, что Загитова вернётся

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой.
Бестемьянова: не уверена, что Загитова вернётся
  • © Jun Tsukida/AFLO
  • globallookpress.com

«Не уверена, что Загитова вернётся. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла всё, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, — вряд ли её уровень», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

В декабре 2019 года 18-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

Ранее Ирина Роднина заявила, что не верит в то, что Загитова возобновит карьеру в фигурном катании.

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