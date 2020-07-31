Роднина не верит, что Загитова возобновит карьеру в фигурном катании

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой.
Роднина не верит, что Загитова возобновит карьеру в фигурном катании
  • РИА Новости

«В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели её в официальных стартах. Если вы хотите знать моё мнение, то я сомневаюсь, что она вернётся. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все её фанаты... Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон. Особенно чемпионат мира — 2019, который она выиграла на разрыв аорты. На неё работала вся команда. Сможет ли она повторить всё это — большой вопрос», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года 18-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

Ранее Этери Тутберидзе сообщила об уходе Алёны Косторной из своей группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить