Роднина не верит, что Загитова возобновит карьеру в фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой.

«В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели её в официальных стартах. Если вы хотите знать моё мнение, то я сомневаюсь, что она вернётся. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все её фанаты... Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон. Особенно чемпионат мира — 2019, который она выиграла на разрыв аорты. На неё работала вся команда. Сможет ли она повторить всё это — большой вопрос», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года 18-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

Ранее Этери Тутберидзе сообщила об уходе Алёны Косторной из своей группы.