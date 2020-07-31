Тутберидзе сообщила об уходе Косторной из своей группы

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Российский тренер Этери Тутберидзе сообщила, что фигуристка Алёна Косторная покинула её группу.
Тутберидзе сообщила об уходе Косторной из своей группы
  • РИА Новости

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше... Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

Она отметила, что регулярно специалисты её группы пытаются создать все условия для спортсменок, но это не всегда получается.

«Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...
Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», — говорится в тексте тренера. 

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что ушедшая от Тутберидзе ученица Плющенко прыгнула тройной аксель.

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