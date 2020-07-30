Ушедшая от Тутберидзе ученица Плющенко прыгнула тройной аксель

12-летняя фигуристка Вероника Жилина, перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, прыгнула тройной аксель на тренировке.

Видео эпизода было опубликовано на официальной странице Плющенко в Instagram.

«Вероника Жилина и её первый тройной аксель в академии Плющенко», — говорится в описании к посту.

Ранее сообщалось, что Плющенко сравнил Александру Трусову с бультерьером.