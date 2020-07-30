Плющенко сравнил Трусову с бультерьером

Евгений Плющенко высказался о работе с фигуристкой Александрой Трусовой.

По его словам, это большая ответственность и большой кайф.

«Очень интересно двигаться вместе вперёд. У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить её с бультерьером, который идёт в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить пять четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель в три с половиной оборота. Думаю, мы идём в верном направлении», — цитирует тренера телеканал «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Трусова объяснила свой переход от Этери Тутберидзе к Плющенко.