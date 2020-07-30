Трусова объяснила свой переход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее её решение спровоцировало волну обсуждений в российском спорте.

«Я считаю, что тренироваться у разных тренеров — это нормально. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Плющенко назвал Трусову лидером своей группы.