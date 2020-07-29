Плющенко заявил, что Трусова является лидером его группы

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил влияние фигуристки Александры Трусовой на остальную группу.

«Трусова всегда погружена в работу на льду, она — лидер группы, за ней тянутся другие фигуристки. Но молодёжь у нас хорошая, поэтому ребята тянутся за Сашей и хотят её опередить», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Трусова перешла в академию Плющенко в начале мая из группы Этери Тутберидзе. В сезоне-2019/20 она стала бронзовой медалисткой чемпионата Европы, первенства России, а также финала Гран-при.

Ранее в академии Плющенко показали занятия фигуристов в зале.