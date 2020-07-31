«Появляются всё новые и новые условия»: Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная ушла из её группы к Евгению Плющенко. По словам заслуженного тренера, спортсменка потребовала, чтобы целый ряд других учениц не занимались с ней на одном льду, однако специалист не согласилась на эти условия. Косторная — вторая известная подопечная Тутберизде, которая в этом году решила сменить наставника. Ранее так же поступила Александра Трусова.

Из группы Этери Тутберидзе ушла ещё одна известная фигуристка. На своей странице в Instagram тренер объявила о расставании с чемпионкой Европы Алёной Косторной. По её словам, спортсменка потребовала, чтобы целый ряд других фигуристок не тренировались одновременно с ней на одной площадке. На это Тутберидзе ответила отказом.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше... Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)», — написала тренер.

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Тутберидзе рассказала, что ранее аналогичные требования выдвигали другие её знаменитые ученицы — Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Они так же отказывались выходить на один лёд с более молодыми спортсменками и в итоге перешли к другим специалистам. Однако Тутберидзе заверила, что менять что-то в своей работе не намерена.

«Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой. — RT). И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались... Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», — закончила свой пост Тутберидзе.

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко. По словам Тутберидзе, двукратный олимпийский чемпион договорился о сотрудничестве с новой подопечной ещё в мае. Также она рассказала, что Косторная не ставила её в известность о переходе. При этом фигуристке уже были поставлены две программы на будущий сезон, которые, по мнению Тутберидзе, понравились бы и судьям, и болельщикам.

За последнее время это уже второй случай, когда к двукратному олимпийскому ученику уходит одна из главных звёзд группы Тутберидзе. В межсезонье так же поступила бронзовый призёр последнего чемпионата Европы Александра Трусова. Тогда многие связывали неожиданное расставание с нестабильными выступлениями спортсменки в прошедшем сезоне, а также с нежеланием оставаться в тени своих одногруппниц.

Косторная занималась под руководством Тутберидзе на катке «Хрустальный» с 2017 года. Поводом для перехода в её группу стало неудачное выступление на юниорском первенстве России, когда будущая рекордсменка мира стала лишь 16-й. Косторная хотела улучшить свои результаты, и после просмотра Тутберидзе согласилась начать с ней работу.

Первые успехи не заставили себя долго ждать. Косторная сразу же успешно дебютировала на этапах юниорского Гран-при, выиграв золото и серебро. В финале она стала второй вслед за Трусовой. Вскоре 14-летняя Косторная выступила на взрослом чемпионате России и неожиданно заняла третье место, пропустив вперёд только Алину Загитову и Марию Сотскову. Свой первый год под руководством Тутберидзе Косторная завершила на чемпионате мира среди юниоров, где снова стала второй после Трусовой.

На следующем чемпионате России, прошедшем в декабре 2018-го, Косторная произвела фурор вместе с Трусовой и Анной Щербаковой. Они втроём поднялись на пьедестал почёта, хотя по возрасту ещё относились к юниоркам. При этом, в отличие от своих одногруппниц, Косторная не делала ставку на четверные прыжки. Она завораживала болельщиков и судей чистым и «взрослым» катанием, которого не показала ни одну другая молодая фигуристка.

В сезоне-2019/20 Косторная должна была дебютировать на международных соревнованиях на взрослом уровне. Перед этим она выучила тройной аксель и вышла на качественно новый уровень. У неё появилась возможность обыгрывать соперниц с четверными прыжками. После двух побед на этапах Гран-при она обошла Щербакову и Трусову в финальном турнире. При этом она установила мировой рекорд по сумме набранных баллов, который держится до сих пор. Затем Косторная добавила к своим регалиям серебро чемпионата России и золото первенства Европы. В свой первый взрослый сезон она ни разу не потерпела поражения на международных стартах.

Успехи Косторной связаны не только с её работой под руководством Тутберидзе, но и с программами, которые были созданы хореографом Даниилом Глейхенгаузом. Именно он был автором всех основных постановок фигуристки после её появления в «Хрустальном». Известно, что в новом сезоне в произвольной программе Косторная должна была кататься под песню Lovely в исполнении Билли Айлиш и Халида. Теперь, когда сотрудничество с Глейхенгаузом придётся неизбежно прекратить, весьма вероятно, что Косторной придётся готовить новые программы уже под руководством Плющенко.