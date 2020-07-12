«Эта награда заслуженна и оправданна»: Тутберидзе и Косторная получили ледовый «Оскар»

Россиянки Этери Тутберидзе и Алёна Косторная стали обладателями наград первой в истории фигурного катания премии ISU Skating Awards. Известный специалист была признана лучшим тренером прошедшего сезона, а чемпионка Европы — «Лучшим новичком». В этой номинации она опередила другую россиянку Александру Трусову. Евгения Медведева с Анной Щербаковой также попали в число номинантов, но занять первые места не смогли.

«Когда начинала сезон, не представляла, чего способна добиться»

Вручения премий Skating Awards от ISU болельщики ожидали с огромным интересом. Изначально первый в истории ледовый «Оскар» должен был состояться после окончания чемпионата мира в Монреале в марте, но пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы.

Однако отменять церемонию не стали и перенесли её на июль. При этом она состоялась в онлайн-формате. Жюри, состоящее из шести человек, представляющих страны, внёсшие наибольший вклад в развитие фигурного катания (Россия была представлена Татьяной Навкой), предстояло определить победителей в шести номинациях из семи. А судьбу номинации «За достижения в спорте» решали непосредственно в ISU.

При этом россияне претендовали на победу в четырёх номинациях. Впрочем, многие болельщики остались недовольны тем, что в шорт-листы не попала приостановившая карьеру олимпийская чемпиона Алина Загитова.

В результате отечественным представителям удалось стать первыми сразу в двух номинациях. Лучшим тренером по итогам сезона была предсказуемо признана Этери Тутберидзе, воспитанники которой в минувшем сезоне выиграли практически все международные турниры. Она опередила наставника Евгении Медведевой Брайана Орсера и тренера Натана Чена Рафаэля Арутюняна.

«Прежде всего хочу сказать, что для меня большая честь быть номинантом в категории «Лучший тренер». Наша работа очень трудна. Иногда нам приходится быть тренерами, друзьями, учителями. Конечно, мы счастливы, когда ученики добиваются высочайших результатов. Иногда это ожидаемо, иногда становится сюрпризом. Два других тренера очень уважаемы, хочу пожелать им всего самого лучшего», — сказала Тутберидзе.

Подопечные российского специалиста в специальном видеообращении тепло высказались о Этери Георгиевне. Так, Алёна Косторная назвала её «лучшим тренером во всём мире». А Анна Щербакова подчеркнула, что Тутберидзе помогает своим спортсменам добиваться высоких результатов на международных соревнованиях. В своём аккаунте в Instagram поздравила специалиста и Загитова.

Между тем в номинации «Лучший новичок сезона» подопечная Тутберидзе Косторная соперничала с её бывшей фигуристкой Александрой Трусовой, которая весной перешла в группу Евгения Плющенко. На стороне Алёны были золотые медали чемпионата Европы и первое место в финале Гран-при. Косторная же могла похвастать четырьмя удачно исполненными четверными прыжками в рамках международных соревнований.

В результате победу всё же присудили Косторной, которая призналась, что даже сам факт попадания в тройку номинантов придал ей дополнительную мотивацию.

«Когда я начинала сезон, не представляла, чего способна добиться. Пыталась всегда выступать как можно лучше. Фигурное катание — это не только прыжки, зрители должны получать удовольствие от того, что видят. Горжусь и счастлива, что выиграла эту награду», — сказала Косторная после получения Skating Awards.

А вот Медведева и Анна Щербакова остались без наград. Первая боролась за победу в номинации «Лучшая программа» со своей произвольной «Мемуары гейши», а вторая — «Лучший костюм» с произвольной программой «Жар-птица».

В итоге Медведеву опередили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон со своим ритм-танцем.

«Должна сказать, что готовилась к этой программе на протяжении двух лет. Для того, чтобы удостовериться, что готова к ней ментально. Прочувствовала в жизни все те эмоции, которые должна показать в программе. Это первая программа, в которую я вложила так много души. Мне нравится эта программа. Я благодарна всем тренерам и невероятной Ше-Линн Бурн», — приводит слова Медведевой «Р-Спорт».

А Щербакова уступила американской паре Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

«Когда тренеры предложили платье, которое меняет цвет, это стало для меня сюрпризом, это было волнительно. Думаю, платье помогает раскрыть мой характер лучше. В середине программы музыка менялась, и я пыталась полностью поменять эмоции. Платье стало ярче», — сказала Щербакова в ходе церемонии.

В других номинациях россияне представлены не были. Самым ценным фигуристом ожидаемо был признан двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, опередивший Чена.

Лучшим хореографом признали представительницу Канады Ше-Линн Бурн, которая в прошлом сезоне ставила программы Медведевой и Елизавете Туктамышевой. Премия за выдающиеся достижения в фигурном катании отошла четырёхкратному чемпиону мира Курту Браунингу.

«Тутберидзе сенсационно работает уже много лет»

Победу россиянок сразу в двух номинациях Skating Awards на родине встретили спокойно. Многие эксперты признавались, что были уверены в итоговом успехе Тутберидзе и Косторной. В частности, такое мнение высказала известный тренер Татьяна Тарасова.

«Тутберидзе сенсационно работает уже много лет и вносит огромный вклад в женское одиночное катание. Её девочки первые в мире стали исполнять программы с техническими элементами, сложность которых стоит наравне с мужскими. У неё очень серьезная группа, большие намерения, и мы видим, что у неё к тому же есть запасные на юниорском уровне. При всех прочих равных Тутберидзе выделяется тем, что является первооткрывателем этого пути, который ведёт нас в «космос». Многооборотные прыжки уже есть и будут теперь всегда, потому что эта стена проломлена», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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Что касается решения членов жюри присудить победу в номинации «Новичок сезона» Косторной, а не Трусовой, тренер посоветовала обратить внимание на результаты девушек.

«Они обе феноменальные девочки, у Алёны катание было вообще безукоризненным, Саша славилась произвольной программой, но не катала её чисто, в отличие от Алёны. У неё не было четверных прыжков, но зато присутствовал тройной аксель. Она выигрывала, а Саша оставалась третьей, поэтому было понятно, что выберут Алёну», — добавила Тарасова.

Аналогичную точку зрения высказал известный хореограф Илья Авербух, который напомнил, что Косторная опережала Трусову на всех международных турнирах. А вот Тутберидзе, по его словам, «совершила настоящую революцию».

«Объективно, эта награда заслуженна и оправданна», — подчеркнул он.

Поздравил коллегу с победой и Плющенко, к которому весной ушла от Тутберидзе Трусова.

«Считаю, Тутберидзе достойна победы — она показала себя как специалист высшей тренерской ступени. Но, поскольку эта команда позиционирует себя как «Тутберидзе тим», дал бы фигурнокатательного «Оскара» всей команде», — подчеркнул тренер.

При этом Плющенко остался недоволен тем, что награда не досталась Трусовой. По его мнению, она заслуживала победы за выполнение большого количества разнообразных четверных прыжков.

«Мне кажется, это глупо. Это издержки того, что сам проект ISU Skating Awards пока новый. Думаю, он ещё будет доработан и ко мне прислушаются. Я сейчас говорю именно о номинации, которая существовала бы для людей, двигающих фигурное катание вперёд. Я даже не спорю, что Косторная заслуженно выиграла премию «Лучший новичок». Вопрос не в этом, а в том, что нужна была новая номинация. Надеюсь, на следующий год она появится», — добавил специалист.

Остался удивлён Плющенко и победой Браунинга. Выбор организаторов в данной номинации показался ему «странным». В частности, он заявил, что на награду вполне могла претендовать трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«На такую номинацию всё-таки должны претендовать действительно легенды, которые выигрывали Олимпиады не один и не два раза. А такие есть. Но так как мероприятие проводится за океаном, своих тоже надо подтягивать. Поэтому я всё понимаю. Но это пробная история, первый «Оскар» в фигурном катании. Нужно развивать эту историю, но подходить к ней чуть ответственнее и справедливее во многих деталях», — отметил Плющенко.

Роднина поблагодарила тренера за тёплые слова в свой адрес, но призналась, что для неё невключение в список номинантов трагедией не стало.

Раскритиковал церемонию и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. По его словам, фигуристам важны в первую очередь спортивные достижения, а награды от ISU всегда будут уходить для них на второй план. Помимо этого, Ягудин остался недоволен отсутствием в списке номинантов Загитовой.

«Если коротко, то премия ни о чём, бред. Если подробно, то я бы не придавал никакого значения премии ISU. Очень сильно сомневаюсь, что именно в фигурном катании премия от ISU станет аналогом «Золотого мяча» в футболе. И полный бред, нонсенс, что в категории «Most Valuable Skater» нет Алины Загитовой», — написал Ягудин в Instagram.