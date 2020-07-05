Возвращение Медведевой в Москву, Аверины на тренировке Тутберидзе и эксперимент Ягудина: как фигуристы проводят лето

Вернувшаяся из Японии в Москву Евгения Медведева будет готовиться к новому сезону под руководством Елены Буяновой. Гимнастки Дина и Арина Аверины посетили ледовое занятие группы Этери Тутберидзе, а Алёна Леонова назвала лучшего наставника года. Джонни Вейр обратился к болельщикам на русском языке, а Алексей Ягудин поставил эксперимент над своей собакой Асти. Последние события в мире фигурного катания — в материале RT.

Будущее Медведевой и риск отмены соревнований

В последние дни российское фигурное катание взбудоражила новость о возвращении Евгении Медведевой в Москву из Японии, где она находилась последние месяцы. Это даже вызвало предположение, что спортсменка приняла решение вновь сменить наставника, однако её тренер Брайан Орсер поспешил опровергнуть эти слухи.

«Мы продолжим сотрудничество. Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у неё появится эта возможность», — рассказал Орсер ТАСС.

Медведева уже сдала тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Сейчас спортсменка находится на карантине, после завершения которого приступит к занятиям на катке ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Елены Буяновой.

Хореограф Илья Авербух положительно оценил такое решение.

«Конечно, Буянова — очень сильный тренер и специалист высокого уровня. Женя и в прошлом году много времени проводила в ЦСКА. Елена помогала ей, это уже понятная история для обеих», — пояснил Авербух в интервью Sport24.

Медведева пока не задумывается о завершении карьеры, однако уже знает, чем хочет заниматься, когда это всё же произойдёт. Двукратная чемпионка мира призналась, что ей нравится помогать младшим коллегам по группе Орсера, поэтому наиболее привлекательной для неё является тренерская работа.

«Сейчас я на правах старшего даю советы по вопросам катания и здоровья двум юниорам в Торонто. Это очень весело. Наверное, этим будет тяжело заниматься всю оставшуюся жизнь, но после окончания карьеры мне хочется стать тренером», — заявила фигуристка в интервью Smart Flash.

На днях стало известно, что Медведева, а также Алина Загитова и Анна Щербакова не вошли в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), хотя в прошлом сезоне присутствовали в нём. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заверили, что это никак не скажется на выступлении спортсменок на международных стартах. При необходимости они могут быть внесены в национальные списки.

В то же время существует риск, что международные соревнования под эгидой ISU не состоятся до конца 2020 года. Это связано с мерами, принятыми в ряде стран по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На данный момент уже отменён этап юниорского Гран-при в Японии, намеченный на середину сентября. По информации СМИ, такой же может быть судьба и взрослого турнира.

В связи с этим Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже оповестила спортсменов, что первая половина сезона, вероятнее всего, будет состоять из этапов кубка и чемпионата страны.

Методики Мишина и недовольство Писеева





Разумеется, на подготовке фигуристов в межсезонье эта новость никак не сказалась. Так, группа Этери Тутберидзе продолжает сборы на подмосковной базе в Новогорске. Там же тренируются и представители других видов спорта, в том числе гимнастки Дина и Арина Аверины. Сёстры посетили одно из ледовых занятий и поделились своими впечатлениями.

«У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку... Пробыли там где-то час, нам очень понравилось. Они и прыгали, и крутились, и показывали всякие свои штучки. Немного пообщались. Хотелось бы повторить! Они, кстати, тоже к нам приходили», — цитирует Дину Аверину РИА Новости.

В свою очередь, об интересных методиках работы Алексея Мишина рассказала его подопечная Анастасия Гулякова. В её арсенале есть тройной аксель, который, однако, девушка пока выполняет менее стабильно, чем более опытная коллега Елизавета Туктамышева. По словам Анастасии, наставник устраивает для учениц соревнования по исполнению этого элемента.

«Это у Алексея Николаевича любимое. После прыжков он нас берёт за руки как боксёров. И кто победил, того руку поднимает вверх. Но, честно говоря, я не побеждаю. Только пару раз выигрывала. Иногда была ничья. В этих случаях Мишин опускает наши руки со словами «Это плохо», — рассказала Гулякова.

Также по теме Тайная номинация: почему вручение ледового «Оскара» Браунингу может дискредитировать премию ISU Отсутствие Алины Загитовой среди финалистов премии Международного союза конькобежцев по итогам прошедшего сезона не столь вопиюще, как...

Тем временем, до онлайн-церемонии вручения наград ISU Skating Awards остаётся меньше недели, и эксперты делятся своими предположениями, кто станет её первыми лауреатами. Особенно жаркие споры ведутся по поводу титула «Тренер года», на который претендуют Тутберидзе, Орсер, а также Рафаэль Арутюнян. Многие предположили, что фаворит в данной номинации — российская наставница, однако серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова придерживается иной точки зрения.

«Трудно выбрать кого-то, но, наверное, всё-таки в первую очередь стабильность — признак мастерства. Натан Чен показывал стабильные результаты практически на каждом старте сезона. Поэтому, по моему мнению, Рафаэль Арутюнян», — заявила Леонова.

Некоторое время назад недовольство любителей фигурного катания вызвало непопадание Загитовой в шорт-лист номинации. Они обвинили ISU в предвзятом отношении к фигуристке. Болельщиков поддержал почётный президент ФФККР Валентин Писеев и призвал объяснить механизм голосования.

«Кто-то говорит, что Загитова не попала ни в одну из номинаций, потому что она не выступала на основных стартах. Если это так, то чётко объясните логику решения. Медведева тоже не участвовала в крупнейших международных турнирах. Но ситуация грозит тем, что болельщики не будут вникать в тонкости, а лишь возмущаться, почему Евгения вошла в число претендентов на премию, а Алина — нет», — прокомментировал ситуацию Писеев.

Мечты Волосожар и обращение Тарасовой к Нурмагомедову

1 июля своё 24-летие отметила Аделина Сотникова. Она порадовала подписчиков в Instagram своей детской фотографией, обратилась к родителям и пожелала себе исполнения желаний. Затем олимпийская чемпионка Сочи-2014 поблагодарила всех за подарки и поздравления, а также похвасталась большим букетом пионов.

К поздравлениям присоединилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«С днём рождения тебя, Адочка! Интересной тебе работы и счастливой жизни!», — написала Тарасова.

На следующий день виновником торжества стал Джонни Вейр. 36-летний американец — большой поклонник России, и отечественные болельщики отвечают ему взаимностью. Специально для них он записал видеообращение, в котором выразил слова благодарности на русском языке.

«Всем привет! Спасибо вам большое за ваши поздравления! Для меня это очень, очень приятно», — сказал Вейр.

Далеко не все завершившие карьеру фигуристы обращаются к тренерскому поприщу. Многие из них находят себя в деле, совершенно не связанном со спортом. Так, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар задумалась о роли ведущей программы о путешествиях. На эту мысль её натолкнула длительная самоизоляция.

«На днях включила программу «Орёл и решка» и, пока смотрела выпуск, поймала себя на мысли, что хочу попробовать себя в роли телеведущей. В идеале, какой-нибудь программы о путешествиях. Мне кажется, у меня бы получилось. Удивилась такой мысли, но кто знает, как повернётся жизнь», — рассказала Волосожар.

Экс-фигуристка действительно является человеком, которому трудно усидеть на месте. Она рассказала, что уже попробовала такие весьма экстремальные занятия, как горные лыжи, сёрфинг и скейтборд. Теперь же Волосожар мечтает освоить мотоцикл.

В свою очередь, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин вполне мог бы реализовать себя в профессии дрессировщика. Он поставил удачный эксперимент над своей собакой Асти, которой разрешалось есть только по команде.

3 июня от осложнений COVID-19 скончался отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Свои соболезнования семье выразили представители не только ММА, но и других видов спорта. В стороне от произошедшего не осталась и Татьяна Тарасова.

«Хабибу всё время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему надо держаться — так, как тренер учил его поступать в тяжёлых ситуациях. Он подарил ему много любви... Самое главное, прошу его не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — приводит слова Тарасовой «Спорт Экспресс».