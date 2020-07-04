СМИ: Международные турниры по фигурному катанию не состоятся в 2020 году

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет проводить турниры по фигурному катанию в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», проблемы ISU связаны с юридическими нормами разных государств по сдерживанию распространения инфекции.

Отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже известила отечественных спортсменов, что с высокой долей вероятности сезон-2020/21 будет состоять только из этапов Кубка России и чемпионата России.

Напомним, что в минувшем сезоне из-за пандемии был отменён чемпионат мира в Канаде.

Ранее в ФФККР назвали крайний срок принятия решения по формату проведения контрольных прокатов.