В ФФККР назвали крайний срок принятия решения по формату проведения контрольных прокатов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о крайнем сроке принятия решения по формату проведения контрольных прокатов сборной России.

«Пока прокаты планируется проводить так же, как и в предыдущие годы, — 9 сентября на базе в Новогорске пройдёт внутренний сбор спортсменов с участием специалистов и судей, затем — на льду «Мегаспорта». Но как это будет в реальности, пока трудно сказать — всё зависит от рекомендаций Роспотребнадзора, и пока непонятно, что будет дальше с режимом ограничений. Дедлайн решения по проведению мероприятий и продаже билетов на прокаты — начало — середина августа», — приводит слова Когана ТАСС.

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