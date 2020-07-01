Олимпийская чемпионка Сотникова опубликовала пост по поводу своего дня рождения

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Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала пост в социальных сетях по поводу своего 24-летия.
Олимпийская чемпионка Сотникова опубликовала пост по поводу своего дня рождения
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Этой обезьянке сегодня 24. Пусть все мои желания сбудутся, спасибо моей семье за всё! Спасибо за жизнь, бесконечно люблю вас», — написала Сотникова в своём Instagram, прикрепив фото из детства.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года в женском одиночном катании. Она также дважды завоёвывала серебро чемпионата Европы.

Ранее Сотникова назвала самую значимую победу в карьере.

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