Олимпийская чемпионка Сотникова опубликовала пост по поводу своего дня рождения

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала пост в социальных сетях по поводу своего 24-летия.

«Этой обезьянке сегодня 24. Пусть все мои желания сбудутся, спасибо моей семье за всё! Спасибо за жизнь, бесконечно люблю вас», — написала Сотникова в своём Instagram, прикрепив фото из детства.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года в женском одиночном катании. Она также дважды завоёвывала серебро чемпионата Европы.

Ранее Сотникова назвала самую значимую победу в карьере.