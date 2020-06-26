Фигуристка Сотникова назвала самую значимую победу в карьере

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, какую победу она считает наиболее значимой в своей карьере.

«Самая первая и значимая победа была в 2009 году, когда мне было 12 лет. Почему значимая? Потому что в этом году всё изменилось в моей голове именно после победы на чемпионате России 2009 года. По сути, ещё такая маленькая девочка, но со званием чемпионки России среди взрослых по фигурному катанию», — написала Сотникова в своём Instagram.

Она отметила, что именно после этой победы у неё появилась мечта выиграть Олимпиаду.

«Я все свои мечты отложила на второй план (мечтала выучиться на актрису и сниматься в кино) и начала пахать и воспринимать свой вид спорта совсем иначе. В спорте я выработала в себе характер, поняла многое в жизни, что в любых ситуациях и случаях нельзя сдаваться, опускать руки, без препятствий жить неинтересно. Можно сказать, что я сильно повзрослела, помудрела после этой победы», — добавила фигуристка.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

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