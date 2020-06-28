Тайная номинация: почему вручение ледового «Оскара» Браунингу может дискредитировать премию ISU

Отсутствие Алины Загитовой среди финалистов премии Международного союза конькобежцев по итогам прошедшего сезона не столь вопиюще, как возможная победа канадца Курта Браунинга в одной из номинаций. Четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию близок к тому, чтобы стать первой признанной легендой своего вида спорта по версии ISU. Почему желание порадовать канадскую публику на чемпионате мира и нежелание менять выбор может в будущем обесценить вручение ледового «Оскара» — в материале RT.

11 июля Международный союз конькобежцев в онлайн-формате проведёт церемонию ISU Skating Awards, на которой будут определены победители в семи номинациях по итогам прошедшего сезона. Изначально мероприятие должно было украсить монреальский чемпионат мира — 2020 и стать завершением сезона. Пандемия эти планы смешала, первенство было отменено, однако отказываться от награждения лауреатов сезона ISU не стал, опубликовав в пятницу вечером списки претендентов — по три имени в каждой из номинаций.

Выходу на финишную прямую предшествовала попытка раздуть вокруг предстоящего торжества скандал: ни в одну из номинаций не попала Алина Загитова, которая изначально была представлена сразу в трёх категориях — «Самый ценный спортсмен», «Лучший костюм» и «Лучшая программа». С одной стороны, всё логично: чемпионка Игр в Пхёнчхане объявила о приостановке карьеры в декабре, причём, сделала это, мягко говоря, не слишком продуманно с точки зрения собственного имиджа.

Озвученная в стиле первого российского президента Бориса Ельцина позиция («Я устал, я ухожу») полностью исключала чью-то вину в том, что сезон одной из самых ярких фигуристок мира получился неполноценным и оборванным. Соответственно и делать реверансы в сторону спортсменки было уже ни к чему.

С другой стороны, в номинации «Программа» осталась Евгения Медведева, которая пропустила все основные старты, хоть и не по своему желанию. Поэтому у болельщиков Алины были все основания посчитать любимицу ущемлённой в правах.

В остальном никаких острых моментов не случилось: тройки претендентов на награды оказались именно такими, как заранее неоднократно предсказывали в своих прогнозах болельщики, тренеры и журналисты. Однако элемент тайны Международный союз конькобежцев всё-таки оставил за собой, объявив, что имя лауреата в номинации «Легенда» будет озвучено лишь в ходе церемонии. Это вполне логично, так как седьмая номинация — единственная, где выбор осуществляется не путём голосования, а решением ISU.

В конце марта RT составил свой список триумфаторов грядущей премии. Причём сделано это было уже после того, как стало известно о переносе чемпионата мира в Монреале, а вместе с ним и церемонии ледового «Оскара». Тогда были названы главные претенденты на победу во всех категориях, в том числе и в той, где определялся первый в истории обладатель почётного звания «Легенды». В число соискателей были включены мэтры отечественного тренерского цеха Тамара Москвина и Татьяна Тарасова. При этом отмечалось, что в Канаде много говорилось о том, что статуэтка может отойти местному спортсмену Курту Браунингу, в активе которого значатся четыре золота на мировых первенствах.

Может ли случиться, что имя канадского одиночника действительно будет названо в заключительной категории? Вполне, хотя присутствие Браунинга среди претендентов в легенды фигурного катания — это само по себе некий абсурд.

Куда меньше вопросов вызвало бы выдвижение пятикратной чемпионки мира из США Мишель Кван, олимпийского чемпиона и четырёхкратного чемпиона мира Скотта Хэмилтона, создавшего в своё время в партнёрстве с IMG грандиозный ледовый коллектив Stars on Ice или канадского одиночника Толлера Крэнстона, перевернувшего представление о том, каким должно быть мужское одиночное катание.

А ведь ещё есть единственная из ныне здравствующих двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, которая помимо этого четырежды побеждала на мировых первенствах. Если же вновь обратиться к представителям тренерского цеха, помимо Тарасовой и Москвиной, упоминания, заслуживают все те, кто безо всякой привязки к национальности внёс колоссальный вклад в развитие своего вида спорта: Ютта Мюллер, Алексей Мишин, Фрэнк Кэролл, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Дик Баттон, проводивший на протяжении 25 лет чемпионаты мира среди профессионалов. Наконец, Том Коллинз, первым реализовавший в фигурном катанию идею грандиозных чемпионских шоу. И как из этого многообразия реальных легенд выбрать кого-то одного?

Реверанс в сторону Браунинга был понятен: церемонию планировалось провести на одной из самых знаменитых арен Монреаля — в 21-тысячном «Белл Центре», где свои домашние матчи проводит местный хоккейный клуб «Канадиенс». Мероприятие должно было проходить при большом внимании канадских зрителей, спонсоров и телевидения, которые наверняка хотели видеть в финальной, завершающей номинации свою домашнюю звезду. Но перевод шоу в онлайн-формат высветил ряд нюансов.

Стоит заметить, что седьмая номинация — совершенно особенная и самая необъективная. Выделить одну кандидатуру из перечисленных выше — крайне непростая задача. Всегда найдутся те, кто будет считать любой из вариантов неправильным и вопиюще несправедливым. Второй важный момент заключается в том, что предстоящая церемония в этом году — дебютная. То есть именно она закладывает в историю некие принципы. В том числе справедливости.

Даже удивительно, что никому из организаторов не пришёл в голову тот факт, что «Легенду» вообще не слишком правильно выбирать каждый год наравне с лучшим спортсменом или тренером сезона, ведь речь идёт не о сиюминутных героях и чемпионах, а о личностях вне времени и национальности. Возможно, в этой связи логичнее было бы вести речь не о конкретном персонаже, а о неком пантеоне великих.

Чтобы этот выбор лёг краеугольным камнем в основание ледового «Оскара». Возможно, стоило бы обязать организаторов всех последующих чемпионатов мира поднимать флаги с именами легенд под крыши дворцов, подобно тому, как в хоккее поднимают под потолок свитеры с именами звёзд.

Сейчас же даже интересно, чем всё закончится. Если Браунинг действительно станет первой из «легенд», это вполне может обернуться для ISU ещё одной головной болью, поскольку развяжет руки организаторам любых последующих мировых первенств. Почему бы тогда тем же французам не требовать «Оскара» для Алена Жилетти или Филиппа Канделоро, швейцарцам — для Дениз Бильманн и Стефана Ламбьеля, испанцам — для Хавьера Фернандеса, а японцам — для Юдзуру Ханю? Хотя с учётом «кассовости» имени последнего, впору уже сейчас требовать включения фигуриста минимум в пять номинаций из семи. Но станет ли от этого ледовый ISU Skating Awards престижнее?