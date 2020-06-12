Ягудин в образе продавщицы, планы на лето Туктамышевой и танцы в доме Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания

Болельщики осудили Евгению Медведеву за поддержку бывшего американского фигуриста Адама Риппона, а японский журнал дал оценку макияжу Алины Загитовой. Елизавета Туктамышева заявила о намерении съесть самую вкусную шаурму Санкт-Петербурга, а Алексей Ягудин предстал в образе кассирши Гали. Дмитрий Алиев рассказал о последствиях исполнения четверного прыжка, а Юко Кавагути выразила желание вернуться в спорт. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Четверной Трусовой и падение Туктамышевой

Теперь с уверенностью можно сказать, что Александра Трусова официально стала фигуристкой Евгения Плющенко. Все формальности были улажены, после чего в Федерации фигурного катания на коньках Москвы подтвердили переход, о котором стало известно ещё в начале мая.

Тем временем двукратная чемпионка мира среди юниоров начала подготовку к предстоящему сезону в новой команде. Подопечные Плющенко проводят сборы в Кисловодске и уже приступили к ледовым тренировкам. Несмотря на длительную паузу, долго вспоминать движения Трусовой не пришлось и уже на одном из первых занятий она выполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Вскоре после этого ей покорился и четверной лутц.

Можно предположить, что фигуристка уже освоилась в новом коллективе и подружилась с коллегами, несмотря на то что большинство из них младше неё на несколько лет. Трусова поделилась фотографией, на которой вместе с Софьей Титовой и Вероникой Жилиной позирует на фоне Эльбруса.

Успешно сборы начались и для Дмитрия Алиева. На первой же тренировке он исполнил четверной тулуп. По словам спортсмена, он намеренно поставил перед собой такую сложную задачу, чтобы доказать самому себе, что ему удалось не растерять форму.

«Мы впервые вышли на лёд, не катался я три месяца, с отмены чемпионата мира. За это время придумал челлендж: прыгнуть на первой тренировке четверной прыжок. И у меня получилось. Не хочу хвастаться, просто верьте в себя, верьте в своё тело, и всё будет круто», — поделился радостью Алиев.

Однако чемпиону Европы 2020 года пришлось пожалеть о своём рвении. Он признался, что после длительного застоя мышцы не были готовы к такой нагрузке и за сложный прыжок пришлось расплачиваться болью во всём теле.

Елизавета Туктамышева же, напротив, поделилась неудачной попыткой исполнить один из элементов. Она прыгнула четверной сальхов, однако в момент приземления не удержалась на ногах и упала. При этом ученица Алексея Мишина поспешила успокоить поклонников, которые могли решить, что спортсменка находится не в форме. По её словам, ошибка заключалась в том, что она вышла на каток, который не успел застыть после заливки.

Танец Туктамышевой и макияж Загитовой

Власти многих городов России постепенно ослабляют меры по предотвращению распространения коронавируса. Завершению самоизоляции радуются в том числе фигуристы. Так, Туктамышева рассказала о своих планах на лето, которое она проведёт в Санкт-Петербурге. В её список вошли такие пункты, как «встретить рассвет на заливе, прокатиться по каналам, попасть на самую красивую крышу города, съесть самую вкусную шаверму и насладиться белыми ночами».

Кроме того, чемпионка мира 2015 года порадовала поклонников зажигательным танцем и дала важный совет.

«Главное в танце — кайфовать, а не выглядеть красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы», — подписала видео Туктамышева.

Тем временем азиатские СМИ продолжили обсуждать внешность Алины Загитовой, пользующейся колоссальной популярностью в этом регионе. Напомним, что ранее одно из японских изданий признало утончённым её стиль, а малайзийские журналисты сравнили олимпийскую чемпионку с куклой. На этот раз журнал Elle Girl Japan подробно разобрал макияж, ставший частью образа фигуристки в короткой программе нынешнего сезона.

«Алина Загитова полна решимости демонстрировать чрезвычайно гибкие позы. Кружевное платье и малиновая помада раскрывают очарование женственности. Дымчатые глаза создают глубокий взгляд», — приводит текст статьи Inoprosport.

В свою очередь, Евгения Медведева стала участницей виртуального конфликта, разгоревшегося между экс-фигуристами Алексеем Ягудиным и Адамом Риппоном, заявившим, что темнокожие транссексуалы нуждаются в финансовой поддержке. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити резко раскритиковал это высказывание, однако затем попросил прощения за чересчур эмоциональную реакцию. Стоит отметить, что американец не принял извинений.

Медведева поддержала Риппона, назвав его примером того, как необходимо справляться с критикой, а также отписалась от Ягудина в Instagram. После этого некоторые российские поклонники фигурного катания ополчились на неё за то, что она заняла сторону американца.

Диплом Погорилой и переодевание Ягудина

Многие болельщики с теплотой вспоминают пару Юко Кавагути — Александр Смирнов, побеждавшую на чемпионатах Европы и приносившую России медали мировых первенств. Фигуристы объявили о завершении карьеры в 2017 году, однако сейчас японка призналась, что могла бы вернуться в спорт. Она рассказала, что по-прежнему находится в хорошей форме.

«При возможности я бы сейчас вернулась… Йогой занимаюсь регулярно, хореографией, пробежка с утра. У меня осталась небольшая травма, но я всё могу. Прыжки, выбросы, подкрутки. Заставить Сашу Смирнова только не могу. У него школа своя, он семейный человек», — цитирует Кавагути «Спорт-Экспресс».

Вице-чемпионка Европы 2017 года Анна Погорилая также не выступала на официальных соревнованиях более двух лет, однако о завершении карьеры официально не заявляла. При этом свободное время она проводит с пользой. Так, фигуристка похвасталась успешной защитой диплома и окончанием Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК). Тема её выпускной работы — «Оптимизация построения программ фигуристок-одиночниц высокой квалификации».

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая регулярно общается со своими поклонниками в социальных сетях, где можно найти её размышления на различные темы, воспоминания и даже рецепты. На этот раз она решила рассказать о том, чего больше всего не любит.

«Топ-5 вещей, которые я ненавижу. Когда лгут в глаза и думают, что ты не понимаешь. Царапающиеся бирки на трусах. Хабалистость. Долгие разговоры ни о чём. Впустую потраченное время», — поделилась Слуцкая.

А Ягудин вновь предстал перед поклонниками в неожиданном образе. В своей новой сценке он сыграл кассиршу Галю в вымышленном продуктовом магазине «Домашний».

Забавный ролик опубликовал и экс-коллега Ягудина Плющенко. Его главными героями в очередной раз стали его супруга Яна Рудковская, сын Александр и Дмитрий Красилов, запомнившийся многим по клипу группы Little Big на песню Uno. По сюжету актёр приходит к продюсеру «от Евгения Викторовича» в качестве нового партнёра по танцам вместо отправившегося на сборы отца семейства.

Актёрский талант Плющенко-младшего оценили и на телевидении. Рудковская сообщила, что он получил приглашение сняться в знаменитом юмористическом киножурнале «Ералаш». Несмотря на то что мальчик намерен пойти по стопам отца, продюсер уверена, что подобный опыт пригодится ему при подготовке программ.