Туктамышева рассказала о своих планах на лето

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что она обязательно хочет сделать нынешним летом.
Туктамышева рассказала о своих планах на лето
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«Лето начинается не так, как обычно, но я себе загадала то, что обязательно хочется выполнить за эти три месяца в Питере:

1) Встретить рассвет на заливе;

2) прокатиться по каналам;

3) попасть на самую красивую крышу города;

4) по традиции съесть самую вкусную шаверму с Валерией Максимовой.

И, конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят», — написала Туктамышева в своём Instagram.

Фигуристка уже приступила к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев исполнил четверной прыжок на первой тренировке после карантина.

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