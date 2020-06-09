Туктамышева рассказала о своих планах на лето
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«Лето начинается не так, как обычно, но я себе загадала то, что обязательно хочется выполнить за эти три месяца в Питере:
1) Встретить рассвет на заливе;
2) прокатиться по каналам;
3) попасть на самую красивую крышу города;
4) по традиции съесть самую вкусную шаверму с Валерией Максимовой.
И, конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят», — написала Туктамышева в своём Instagram.
Фигуристка уже приступила к тренировкам после паузы из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Алиев исполнил четверной прыжок на первой тренировке после карантина.