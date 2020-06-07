Фигурист Алиев исполнил четверной прыжок на первой тренировке после карантина
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- РИА Новости
В своём Instagram фигурист опубликовал видеозапись своего прыжка и сопроводил её подписью: «Первая тренировка после карантина! Это круто, когда планируешь что-то и у тебя получается! Просто делюсь с вами! Всем хорошего дня».
Алиев и другие ученики тренера Евгения Рукавицына 7 июня приступили к тренировкам на сборе в Кисловодске.
Ранее сообщалось, что Трусова исполнила тройной лутц и тройной риттбергер во время тренировки на льду.