Фигурист Алиев исполнил четверной прыжок на первой тренировке после карантина

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Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года россиянин Дмитрий Алиев исполнил четверной прыжок уже на первой тренировке после паузы из-за пандемии коронавируса.
Фигурист Алиев исполнил четверной прыжок на первой тренировке после карантина
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В своём Instagram фигурист опубликовал видеозапись своего прыжка и сопроводил её подписью: «Первая тренировка после карантина! Это круто, когда планируешь что-то и у тебя получается! Просто делюсь с вами! Всем хорошего дня».

Алиев и другие ученики тренера Евгения Рукавицына 7 июня приступили к тренировкам на сборе в Кисловодске.

Ранее сообщалось, что Трусова исполнила тройной лутц и тройной риттбергер во время тренировки на льду.

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