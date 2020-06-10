Американский фигурист Риппон резко отреагировал на извинения Ягудина

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Американский фигурист Адам Риппон резко отреагировал на извинения олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который до этого нелестно отозвался о спортсмене из США за то, что тот сделал пожертвование в фонд помощи темнокожим транссексуалам.
Американский фигурист Риппон резко отреагировал на извинения Ягудина
  • Reuters

Риппон отметил, что Ягудин пожелал ему смерти за помощь темнокожим транссексуалам, из-за чего американец решил сделать ещё одно пожертвование на $1000, но уже от имени российского спортсмена.

«Он извинился, но я не принимаю его слова. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансфобию, расистские комментарии, свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу», — написал Риппон в своём Twitter.

Риппон является бронзовым призёром ОИ-2018 в командных соревнованиях.

Ранее Ягудин отреагировал на обвинения в пьянстве и избиении журналистов. 

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