Ягудин об обвинениях в свой адрес: любую ахинею СМИ подхватывают
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«В какое странное время живём. Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов, и исходит из прочитанной жёлтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила. Это ещё забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался. Но когда это показывают на Первом канале? У меня скорее вопрос к программе «Пусть говорят», приглашающей псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут. Наверное, потому что настоящие блогеры не соглашаются», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».
По словам блогера Елены Родиной, фигурист когда-то распивал алкоголь и вместе с актёром Маратом Башаровым избивал представителей СМИ.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова заступилась за Ягудина, которого обвинили в пьянстве и избиении журналистов.