Ягудин об обвинениях в свой адрес: любую ахинею СМИ подхватывают

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на обвинения в пьянстве и избиении журналистов, озвученные во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«В какое странное время живём. Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов, и исходит из прочитанной жёлтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила. Это ещё забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался. Но когда это показывают на Первом канале? У меня скорее вопрос к программе «Пусть говорят», приглашающей псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут. Наверное, потому что настоящие блогеры не соглашаются», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

По словам блогера Елены Родиной, фигурист когда-то распивал алкоголь и вместе с актёром Маратом Башаровым избивал представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова заступилась за Ягудина, которого обвинили в пьянстве и избиении журналистов.