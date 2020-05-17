Ягудин об обвинениях в свой адрес: любую ахинею СМИ подхватывают

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на обвинения в пьянстве и избиении журналистов, озвученные во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Ягудин об обвинениях в свой адрес: любую ахинею СМИ подхватывают
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«В какое странное время живём. Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов, и исходит из прочитанной жёлтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила. Это ещё забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался. Но когда это показывают на Первом канале? У меня скорее вопрос к программе «Пусть говорят», приглашающей псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут. Наверное, потому что настоящие блогеры не соглашаются», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

По словам блогера Елены Родиной, фигурист когда-то распивал алкоголь и вместе с актёром Маратом Башаровым избивал представителей СМИ. 

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова заступилась за Ягудина, которого обвинили в пьянстве и избиении журналистов.

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