Тарасова заступилась за Ягудина, которого обвинили в пьянстве и избиении журналистов
- РИА Новости
По словам блогера Елены Родиной, Ягудин когда-то распивал алкоголь и вместе с актёром Маратом Башаровым избивал представителей СМИ. Тарасова, в свою очередь, резко отреагировала на данное заявление.
«Слушайте! Замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лёг и спит», — сказала Тарасова.
Ранее глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.