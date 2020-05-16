Тарасова заступилась за Ягудина, которого обвинили в пьянстве и избиении журналистов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за своего бывшего ученика, олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, которого во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале обвинили в пьянстве и избиении журналистов.

По словам блогера Елены Родиной, Ягудин когда-то распивал алкоголь и вместе с актёром Маратом Башаровым избивал представителей СМИ. Тарасова, в свою очередь, резко отреагировала на данное заявление.

«Слушайте! Замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лёг и спит», — сказала Тарасова.

Ранее глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.