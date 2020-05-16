Тарасова заступилась за Ягудина, которого обвинили в пьянстве и избиении журналистов

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за своего бывшего ученика, олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, которого во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале обвинили в пьянстве и избиении журналистов.
Тарасова заступилась за Ягудина, которого обвинили в пьянстве и избиении журналистов
  • РИА Новости

По словам блогера Елены Родиной, Ягудин когда-то распивал алкоголь и вместе с актёром Маратом Башаровым избивал представителей СМИ. Тарасова, в свою очередь, резко отреагировала на данное заявление.

«Слушайте! Замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лёг и спит», — сказала Тарасова.

Ранее глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

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