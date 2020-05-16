Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

«Третьей стороной выступать в их взаимоотношениях очень сложно, они должны договориться сами между собой. Да, обидно видеть происходящее вокруг них. Я вообще не любитель скандалов, каких-то взаимных упрёков, предпочитаю всё решать мирным путём. Это их вопрос, я не могу вмешиваться в эту ситуацию», — цитирует «Спорт-Экспресс».

На этой неделе Тарасова в интервью рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени. Роднина, в свою очередь, резко ответила Тарасовой, отметив, что неправильно говорить об умершем человеке.

Ранее Тарасова призналась, что плакала после проката Евгении Медведевой на ОИ-2018.