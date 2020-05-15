Тарасова призналась, что плакала после проката Медведевой на ОИ-2018

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как эмоционально отреагировала на выступление Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«На Олимпийских играх я не могла себя сдержать, я сильно плакала, когда откаталась Женя (Медведева. — RT). Потому что Женя так откаталась, что она как бы из себя вынула душу. Она откатались до слёз. Когда у человека нет ничего больше — всё, что она могла, всё до последнего вздоха она отдала этой программе», — цитирует Тарасову Sports.ru.

При этом прославленный специалист призналась, что впоследствии её очень сильно критиковали за подобные эмоции в прямом эфире. Сама Тарасова отметила, что знала о проблемах Медведевой, поэтому это был для неё «просто поступок».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес.