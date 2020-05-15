Тарасова призналась, что плакала после проката Медведевой на ОИ-2018

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как эмоционально отреагировала на выступление Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Тарасова призналась, что плакала после проката Медведевой на ОИ-2018
  • РИА Новости

«На Олимпийских играх я не могла себя сдержать, я сильно плакала, когда откаталась Женя (Медведева. — RT). Потому что Женя так откаталась, что она как бы из себя вынула душу. Она откатались до слёз. Когда у человека нет ничего больше — всё, что она могла, всё до последнего вздоха она отдала этой программе», — цитирует Тарасову Sports.ru.

При этом прославленный специалист призналась, что впоследствии её очень сильно критиковали за подобные эмоции в прямом эфире. Сама Тарасова отметила, что знала о проблемах Медведевой, поэтому это был для неё «просто поступок».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить