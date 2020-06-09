Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.
Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Что будет с Ефремовым? Всё написано в законе: от пяти до 12 лишения свободы. Чего ещё ужесточать? Обсуждать тут нечего, все всё видели: на спектаклях падал, нёс полную ерунду, оскорбляя зрителей. Дождались. Бездействие друзей и знакомых», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

По её словам, произошедшее ужасно. Как считает бывшая спортсменка, ни один алкоголик никогда не признается себе в этом, поэтому рядом с ним должны быть близкие люди, которым нужно предпринимать определённые шаги.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате аварии погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров. 

Ранее боец MMA Александр Шлеменко выразил мнение, что актёр Ефремов совершил умышленное убийство.

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