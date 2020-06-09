Боец MMA Шлеменко считает, что актёр Ефремов совершил умышленное убийство

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.

«Хотел бы выразить соболезнования семье мужчины, который погиб по вине пьяного, в очередной раз пьяного, водителя — Михаила Ефремова. Насчёт того, как наказать: мне кажется, что уже давно надо серьёзнее заняться контролем оборотов алкогольных и наркотических средств. Наказывать за такое надо серьёзно. У нас серьёзно уже за что только не наказывают, а за такие вещи почему-то даются послабления. Я считаю, что Михаил Ефремов совершил умышленное убийство. Почему? Потому что он сел за руль пьяным», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Ефремов осознавал, что он пьян и что он совершает незаконное действие. Он также выразил надежду, что правоохранительные органы серьёзно возьмутся за дело Ефремова.

«Этому делу нужна большая огласка, чтобы люди видели, что вот так из-за стакана алкоголя можно сломать себе жизнь. Ефремов должен быть строго наказан, несмотря на его заслуги», — добавил Шлеменко.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее двукратный чемпион России по ралли Андрей Севастьянов заявил, что Ефремов должен ответить по всей строгости закона.