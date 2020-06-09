Чемпион России по ралли: Ефремов должен ответить по всей строгости закона

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Двукратный чемпион России по ралли Андрей Севастьянов высказался о ситуации с актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.
Чемпион России по ралли: Ефремов должен ответить по всей строгости закона
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Половина СМИ пишет, что попал в аварию. Правильно писать: «убил человека в состоянии алкогольного опьянения», — написал гонщик в Facebook.

По его мнению, артист поставил точку на своей карьере, семье и репутации, это стоит признать, несмотря на отношение к нему, как к актёру.

«Считаю, должен ответить по всей строгости закона и стать примером для оставшейся части населения страны, полагающей, что с ними сегодня ничего не случится. Если кто против моей позиции, просто представьте, что в следующий раз ваш любимец въезжает в вашего ребёнка/папу/маму/мужа/жену/любимого человека», — добавил Севастьянов.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров. 

Ранее фанаты «Спартака» осудили попавшего в аварию актёра Ефремова.

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