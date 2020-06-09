Фанаты «Спартака» осудили попавшего в аварию актёра Ефремова

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Руководитель проекта фанатов московского «Спартака» FansHotline24 Олег Семёнов прокомментировал ситуацию с известным болельщиком команды и актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.
Фанаты «Спартака» осудили попавшего в аварию актёра Ефремова
  • © Ekaterina Tsvetkova
  • globallookpress.com

«Болельщики «Спартака» осуждают Ефремова. В выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит», — цитирует Семёнова «Газета.Ru».

Он также отметил, что актёр сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, утратив способность контролировать свои действия.

«Рано или поздно это ждёт любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма», — добавил Семёнов.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров. 

Ранее депутат Николай Валуев высказался о ситуации с актёром Ефремовым.

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