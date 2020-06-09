Валуев высказался о ситуации с актёром Ефремовым

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, ставшим участником ДТП в Москве.
Валуев высказался о ситуации с актёром Ефремовым
  • РИА Новости

«Закон предусматривает меру пресечения. Люди всегда возмущены в большей степени, когда участником происшествия становится публичное лицо. Перед законом все равны, но у публичного человека есть моральное обязательство быть примером, желательно неплохим. Здесь же всё было с точностью до наоборот. Михаил Ефремов регулярно появлялся на публике выпившим. Жалко погибшего человека, он-то ни в чём не виноват», — цитирует Валуева «Чемпионат».

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров. 

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал актёров за поддержку Ефремова.

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