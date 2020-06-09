Губерниев жёстко раскритиковал актёров за поддержку Ефремова
- РИА Новости
«Артисты, а соболезнования хотя бы слабо выразить? Молчат», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Известный спортивный комментатор упрекнул коллег актёра Ефремова в солидарности, а также назвал Михаила «убийцей», а других артистов — «лицедеями».
8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.
Ранее Губерниев призвал отправить Ефремова в СИЗО.