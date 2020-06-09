Губерниев жёстко раскритиковал актёров за поддержку Ефремова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес коллег-актёров, поддерживающих Михаила Ефремова, который 8 июня стал участником ДТП в центре Москвы.

«Артисты, а соболезнования хотя бы слабо выразить? Молчат», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Известный спортивный комментатор упрекнул коллег актёра Ефремова в солидарности, а также назвал Михаила «убийцей», а других артистов — «лицедеями».

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее Губерниев призвал отправить Ефремова в СИЗО.