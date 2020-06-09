Губерниев призвал отправить в СИЗО актёра Ефремова
- РИА Новости
«Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!» — написал Губерниев в социальной сети Telegram.
Также известный телекомментатор обратился к другим актёрам, спросив, не стыдно ли им за поведение своего коллеги.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada.
Ранее стало известно, что мужчина, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, умер в больнице.