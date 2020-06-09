Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова

Короткая ссылка
RT
Мужчина, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москве, умер в больнице, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
  • © ЦОДД

«От полученных травм мужчина скончался», — сказали в ведомстве.

Ранее о кончине пострадавшего сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Вечером 8 июня на Смоленской площади водитель Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada.

В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Ефремова задержали. Экспертиза установила, что во время ДТП он был пьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить