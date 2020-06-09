Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова

Мужчина, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москве, умер в больнице, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

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«От полученных травм мужчина скончался», — сказали в ведомстве. Ранее о кончине пострадавшего сообщил источник агентства в правоохранительных органах. Вечером 8 июня на Смоленской площади водитель Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Ефремова задержали. Экспертиза установила, что во время ДТП он был пьян.