Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
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«От полученных травм мужчина скончался», — сказали в ведомстве.
Ранее о кончине пострадавшего сообщил источник агентства в правоохранительных органах.
Вечером 8 июня на Смоленской площади водитель Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada.
В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Ефремова задержали. Экспертиза установила, что во время ДТП он был пьян.