Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — заявили в МВД.
Отмечается, что санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария, участником которой стал Михаил Ефремов. В результате ДТП пострадал один человек.
Полицейские задержали актёра и направили на медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя. Позже в МВД подтвердили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
RT опубликовал эксклюзивное видео с Ефремовым после ДТП.