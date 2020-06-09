Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова после ДТП с его участием, произошедшего на Смоленской площади в Москве.
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — заявили в МВД.

Отмечается, что санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария, участником которой стал Михаил Ефремов. В результате ДТП пострадал один человек.

Полицейские задержали актёра и направили на медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя. Позже в МВД подтвердили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

RT опубликовал эксклюзивное видео с Ефремовым после ДТП.

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