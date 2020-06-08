СМИ сообщили о ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы
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По данным источника агентства в правоохранительных органах, участником аварии стал актёр Михаил Ефремов.
«На Смоленской площади в районе дома 3 произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение двух единиц автотранспорта — иномарки и отечественной. Водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020