Популярность Туктамышевой, двойник Сотниковой и танец Вейра под «Калинку»: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева рассказала о реакции поклонников на расставание с Андреем Лазукиным, Александра Трусова похвасталась новым увлечением, а Джонни Вейр станцевал под «Калинку». Часть группы Евгения Плющенко на сборы приехала в автодоме, а в Instagram появился двойник Аделины Сотниковой. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Возвращение Тутберидзе и автодом Плющенко

Группа Этери Тутберидзе приступила к тренировкам на подмосковной базе в Новогорске. Занятия под руководством Сергея Дудакова и хореографа Даниила Глейхенгауза проходят с соблюдением всех мер безопасности. Спортсмены носят перчатки и маски и не собираются большими группами. Также им запрещено пользоваться общими раздевалками — они переодеваются в номерах.

Своими впечатлениями от первых ледовых тренировок в эфире Первого канала поделилась Анна Щербакова: «Я знала, что будет очень тяжело и что очень многое забудется. Первый раз, когда вышла на лёд, прямо теряла равновесие. Сейчас мы постепенно всё возвращаем, и я думаю, что мы справимся, к сезону сможем хорошо подготовиться».

Позже остальных к команде присоединилась Алина Загитова. Что касается самой Тутберидзе, то она лишь недавно вернулась в Россию из США, где была вместе с дочерью Дианой Дэвис. Сообщается, что она приедет в Новогорск после двухнедельного карантина.

Тем временем подопечные Евгения Плющенко прибыли на сборы в Кисловодск и сдали анализы на коронавирус. У всех фигуристов они оказались отрицательными. После второй проверки на COVID-19 они смогут приступить к занятиям. Интересно, что для поездки был выбран необычный способ передвижения. Сам наставник, а также члены младшей группы Софья Титова и Кирилл Сарновский приехали на базу в автодоме, которым управлял тренер Дмитрий Михайлов.

В Кисловодске к Плющенко присоединилась и новичок группы Александра Трусова. На данный момент её переход от Тутберидзе официально не зафиксирован, однако в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заверили, что это не помешает её работе с новым наставником.

«Переход сначала должна рассмотреть московская федерация. Всё будет сделано, когда будут оформлены все документы. Трусова будет готовиться с Плющенко, поедет в Кисловодск тренироваться», — цитирует «Чемпионат» президента ФФККР Александра Горшкова.

При этом Трусова призналась, что в свободное время на самоизоляции решила подтянуть английский язык и этот процесс её по-настоящему увлёк.

«Мой преподаватель Гази из США. Занимаемся три раза в неделю, говорим о спорте, обсуждаем моих любимых питомцев, грамматику тоже учим. Это отличный опыт! С нетерпением жду каждую встречу. С удовольствием говорю на языке, который для меня не родной. Верьте в себя — и всё получится», — рассказала Трусова своим подписчикам в Instagram.

Популярность Туктамышевой и стиль Загитовой

Даже вне льда между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой продолжается негласное противостояние. На этот раз двукратная чемпионка мира опередила соперницу в списке фигуристов, чьи страницы на «Википедии» просматривались чаще всего за пятилетний период — с 1 июля 2015 года. Согласно подсчётам пользователей Reddit, россиянки заняли вторую и третью строчки (6 млн и 5 млн просмотров соответственно). Лидером стал японец Юдзюру Ханю с 12 млн просмотров.

На днях Медведева призналась, что мама является для неё примером для подражания. Об этом она заявила в День защиты детей, который отмечается во всём мире 1 июня.

«Берегите своих детей, от которых зависит наше будущее. Мне очень повезло, что у меня лучшая мама в мире, которая меня правильно воспитала и всегда была моей опорой. Именно на неё мне хотелось бы равняться, когда у меня будут свои детишки. Всем мира и тепла», — написала Медведева в Instagram.

Наряду с Медведевой и Загитовой одной из самых популярных фигуристок России остаётся Елизавета Туктамышева. Во многом этому способствуют её яркие образы на льду. По словам чемпионки мира 2015 года, после нашумевшего показательного номера под песню Бритни Спирс Toxic на её страницу в Instagram за ночь подписались около 20 тыс. человек. А не так давно она рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным, что дополнительно подогрело интерес к её персоне.

«Писали ли мне поклонники после того, как я сказала, что свободна? Да. Но они писали даже в то время, когда я находилась в отношениях. Всё равно подписчики отправляли какие-то комплименты и хотели поближе меня узнать. Сейчас, конечно, появилась активность в директе Instagram. Но я это так, просматриваю... Немножечко что-то вижу и всё. Никак не реагирую. Безумного предложения там не было. Я его, собственно, и не ждала», — пошутила Туктамышева.

Как никто другой умеет поднять настроение фанатам бывший американский фигурист Джонни Вейр, известный своими экстравагантными выходками. На этот раз он надел обувь на высокой подошве, шёлковую розовую блузку, шапку-ушанку и станцевал под песню «Калинка».

В конце мая Вейр уступил Загитовой в голосовании за звание олимпийской иконы стиля, организованном Международным олимпийским комитетом. Журналисты китайского портала Tuodongzhe.com решили проанализировать образ россиянки и сделали вывод, что «её красота находится в гармонии со спортивным талантом». По их мнению, как на льду, так и во время публичных мероприятий фигуристка предпочитает изящную одежду, хотя в обычной жизни Алине свойственен спортивный стиль.

«Взлом» страницы Сотниковой и поздравление Навки

Поклонники недавно завершившей карьеру Аделины Сотниковой были не на шутку разочарованы, когда увидели в её старом аккаунте Instagram, насчитывающем 240 тыс. подписчиков, фотографии неизвестной девушки. Возникло предположение, что она взломала страницу фигуристки и присвоила её себе. Ситуацию пришлось объяснять самой «взломщице». По её словам, она тёзка олимпийской чемпионки Сочи-2014 и хозяйка профиля.

«Эта страница с 2017 года не принадлежит фигуристке, олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой, у неё другой аккаунт. Я с ней общалась по поводу этого, и она претензий не имеет. Хочу извиниться, если обманула чьи-то надежды. Недобрых намерений не имею, и помните: то, что у человека в душе, то и на языке. Будьте добрее», — объяснила девушка.

Возвращаясь к Евгению Плющенко: несмотря на переезд в Кисловодск он продолжил радовать своих подписчиков в Instagram забавными роликами. На этот раз он опубликовал видео, на котором качает на руках какой-то свёрток. Интриги добавила надпись «Вы первые, кому я это показываю». Однако после смены ракурса становится понятно, что в свёртке не ребёнок, как кто-то мог подумать, а собака.

Тем временем семья двукратного олимпийского чемпиона продолжает пожинать плоды публикации одного из СМИ, в которой выдвигалось предположение, что сын Плющенко Александр страдает психическими отклонениями. Издательство уже принесло свои извинения и удалило материал, однако это не повлияло на ситуацию. Супруга экс-фигуриста Яна Рудковская рассказала, что после публикации дети во дворе начали избегать мальчика.

«Ему говорят: «Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам». И он подходит к Жене и говорит: «Пап, я что, коронавирусом заболел? Почему дети говорят, что я чем-то заболел?» Понятно, что детям рот не закроешь. Родители на кухне общаются, а они это слышат», — призналась Рудковская в прямом эфире Instagram.

Продюсер добавила, что именно поэтому намерена добиться принятия закона о запрете на публикацию информации о детях без разрешения родителей.

Трогательным постом в честь Дня защиты детей поделилась и олимпийская чемпионка Турина Татьяна Навка. Она опубликовала ролик, в котором её старшая дочь Александра танцует вместе с младшей сестрой Надеждой. Разница между ними — 14 лет.

«На это можно смотреть вечно. С Днём защиты детей!» — подписала видео Навка.