Встреча Загитовой с альпака, лайфхак Ягудина с бананом и дебютный клип Ковтуна: что обсуждают в мире фигурного катания

Фигуристка Алина Загитова посетила ижевский зоопарк и взяла под опеку детёныша альпака, а Евгения Медведва попала в топ-5 звёзд, примерявших образ Сейлор Мун. Четверной флип Александры Трусовой на этапе Гран-при в Турине попал в Книгу рекордов Гиннеса, а мать Анны Щербаковой рассказала, что её дочь оказалась в спорте случайно. Максим Ковтун выпустил дебютный клип, а Алексей Ягудин поделился советом, что можно сделать с банановой кожурой. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Признание матери Щербаковой и планы Плющенко

Члены сборной России по фигурному катанию начинают прибывать на базу в подмосковном Новогорске, где после нескольких недель перерыва, наконец, смогут возобновить полноценные ледовые тренировки. Как и предполагалось, первыми приехали ученики Этери Тутберидзе. По словам Алёны Косторной и Анны Щербаковой, в качестве мер предосторожности они сдали тест на коронавирус и заселились в номера по одному человеку.

Обе спортсменки не скрывали радости от окончания карантина, а Щербакова даже посвятила этому событию пост в Instagram, показав, как «улетает на каток».

При этом поклонники одной из лучших фигуристок мира на днях с удивлением узнали, что их любимица оказалась в спорте случайно. По словам её матери Юлии Щербаковой, Анна пришла на каток вслед за своей сестрой, чтобы поддерживать физическую форму. У родителей не было планов сделать из дочери профессионального спортсмена.

«Моя подруга, у которой дочь занималась фигурным катанием, видя желание ребёнка, помогла записаться в «Хрустальный» посреди года. В то время это была самая обычная спортивная школа. Там не было известных тренеров, учеников. Через год эта же подруга уговорила меня привести на каток Аню. До сих пор шутим — не знаем, благодарить нам её или убить, так как наша привычная жизнь на этом закончилась», — цитирует женщину «Спорт-Экспресс».

Часть фигуристов проведёт сборы на другой базе — в Кисловодске, открытие которой намечено на 1 июня. Именно там будет тренироваться группа Евгения Плющенко, в том числе — Александра Трусова.

«Новогорск» даже не рассматривал. Во-первых, для моих спортсменов нужно место именно в горах — они должны надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю — к нескольким Олимпиадам готовился именно там», — рассказал Плющенко ТАСС.

Тем временем Трусова официально стала обладательницей третьего мирового рекорда. 7 декабря 2019 года на этапе Гран-при в Турине она впервые в истории женского катания исполнила четверной флип в рамках официального соревнования. Лишь сейчас это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

«Я этому рада, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу. Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — приводит слова Трусовой РБК.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров также попадала в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверных тулупа и лутца.

Курьёз Загитовой и предупреждение Туктамышевой

К общекомандным тренировкам пока не приступила Алина Загитова. Тем не менее свободное время она также проводит с пользой. Так, фигуристка посетила ижевский зоопарк, где познакомилась с семейством альпак, а одного из животных даже взяла под опеку.

«Они очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером. Наблюдала за их поведением и радовалась: малыш периодически подбегал к маме, чтобы удостовериться, всё ли в порядке, и продолжал весело носиться по вольеру. Папа Патрик наблюдал за происходящим издалека. Классные», — поделилась впечатлениями Загитова.

Ранее Алина оказалась в центре внимания из-за забавного ролика, попавшего в TikTok. На нём запечатлён курьёзный эпизод, произошедший во время её выступления в показательной программе по ходу сезона-2018/19. Фигуристка выходила на лёд в образе героини компьютерных игр и кино Лары Крофт и по ходу проката снимала с себя кожаную куртку. Однако у неё заела молния и расстегнуть её с первого раза не удалось. Ролик набрал более 22 млн. просмотров.

В то же время у Загитовой появился ещё один повод для гордости: завоевание титула олимпийской иконы стиля. В голосовании участвовали подписчики страницы Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter. В финале россиянка уверенно обошла своего американского коллегу Джонни Вейра.

Необычным достижением отметилась и Евгения Медведева. Она попала в пятёрку знаменитостей, лучше всего передавших образ героини комиксов Сейлор Мун. Такой список составило японское издание Crank In. Помимо фигуристки в него вошли актриса Эмили Бетт Рикардс, певицы Билли Айлиш и Холзи, а также модель Тейлор Хилл.

А Елизавета Туктамышева рассказала о том, как в её семье появился шпиц по имени Коко. Она в шутку предупредила своих поклонников, что желания могут сбываться, ведь именно такая история произошла с ней.

«Примерно семь лет назад мы ехали с мамой в машине, и я просто показала фотографию собаки, которую бы хотела себе, а потом всё как в тумане. Мы приехали в Пушкин, выбрали ту самую. Потом поняли, что абсолютно не знаем, как существовать с питомцем. Но очень быстро привыкли и теперь, конечно, не представляем жизни без нашей Кокоши. Во время разъездов она остаётся или с мамой, или с сестрой — тройная порция любви ей всегда обеспечена», — рассказала Туктамышева.

Творчество Ковтуна и лайфхак Ягудина

Если одни фигуристы после окончания профессиональной карьеры остаются в спорте и находят себя на тренерском поприще, то другие предпочитают иной путь. Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун, повесивший коньки на гвоздь в 2019 году, выпустил свой дебютный клип на песню «2020». На данный момент видео набрало более 11 тыс. просмотров и 200 лайков.

«Друзья, ещё раз хотел поблагодарить вас за поддержку. Это очень мотивирует работать, искать новое вдохновение и развиваться в разных направлениях! Жизнь одна, рамки ни к чему», — обратился Ковтун к поклонникам.

Стоит отметить, что это не первый музыкальный опыт экс-фигуриста. Три года назад вышел альбом Максима под названием «К.1». Однако тогда он выступил под сценическим именем Мэнни.

Семье двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко ближе другой вид искусства. Вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром он исполняет зажигательные танцы и записывает их на видео. Так, звёздная семья отметила приближающееся начало сборов хитом поп-дуэта Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul».

«А мы всё танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы. Есть свет в конце туннеля», — написал Плющенко.

Своеобразным творчеством занимается и Алексей Ягудин. Многим уже полюбились его шуточные ролики, в которых он рассказывает о жизни своей семьи на самоизоляции. Однако на этот раз экс-фигурист решил поделиться с подписчиками полезными советами. Сначала он рассказал, что при парковке вместо зеркала заднего вида можно использовать собственную ногу, а затем показал, как использовать банановую кожуру.