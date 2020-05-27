Загитова снялась в рекламе японской косметики

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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламе косметики.
Загитова снялась в рекламе японской косметики
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Российская спортсменка поучаствовала в ролике одного из японских производителей. По сюжету Загитова появляется в середине клипа, показывая вращения и прыжки. Информация о съёмках появилась в аккаунте teamzagitova в Instagram.

«Это так круто!» — написано в комментарии к посту.

В Японии Загитова пользуется большой популярностью. В 2018 году японцы подарили ей щенка породы акита-ину, причём на церемонии вручения присутствовал премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная сделала тест на коронавирус.

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