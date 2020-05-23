Стильный финал Загитовой, мечты Щербаковой о кино и выздоровление Навки: что обсуждают в мире фигурного катания

Российская фигуристка Алина Загитова вышла в финал голосования за титул самого стильного олимпийца, а Елизавета Туктамышева показала свои любимые костюмы. Алёна Косторная попала в список 30 самых влиятельных россиян до 30 лет по версии Forbes, а Анна Щербакова рассказала, какую героиню сыграла бы в кино. Татьяна Навка сообщила о выздоровлении от коронавируса, а Максим Траньков признался, что любит баню. Что происходит в мире фигурного катания — в материале RT.

Водительские права Загитовой и фигуристки в образах «Мстителей»

В Международном олимпийском комитете (МОК) предложили выбрать самого стильного спортсмена. Голосование в социальных сетях проходило в несколько этапов, и до финала добралась фигуристка Алина Загитова. В четвертьфинале она всего на 16% опередила легендарного Усэйна Болта, а в полуфинале обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Интересно, что за неофициальный титул россиянка поборется с коллегой — Джонни Вейром.

18 мая Загитова отметила своё совершеннолетие, а спустя всего пару дней похвастала получением водительских прав. Она поблагодарила сотрудников автошколы и рассказала, как ей удалось пройти обучение в плотном спортивном графике.

«Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, что у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками», — поделилась впечатлениями Загитова.

Теперь ей предстоит сдать ЕГЭ. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 поддержала школьников, которые также готовятся к экзаменам.

«Действительно сложно постоянно держать себя в напряжении, потому что это очень волнительное событие. Нужно как-то с ним справиться и идти к своей цели, как в спорте, тогда ты её добьёшься», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Ещё одна ученица Этери Тутберидзе, Алёна Косторная, сейчас больше переживает за собственную форму. Фигуристка провела совместную тренировку с Анной Щербаковой и призналась, что ей тяжело даётся самоизоляция.

«На первой тренировке после карантина вижу себя девочкой, которая впервые вышла на лёд, или собачкой, у которой ноги разъезжаются в разные стороны», — пошутила Косторная.

Недавно к достижениям чемпионки Европы 2020 года прибавилось ещё одно. Она попала в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, составляемый Forbes. Помимо Косторной, в категорию «Спорт и киберспорт» были включены пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Михайлов.

Тем временем болельщики создали мем с участницами женской сборной России. На коллаже каждая из них изображена в виде персонажа киносерии «Мстители».

Однако как Косторной, так и Щербаковой по душе более романтические образы. Так, вице-чемпионка Европы призналась, что в детстве любила фильмы о Гарри Поттере, поэтому она могла бы сыграть Гермиону.

Косторной оказались ближе герои кинолент о вампирах.

«У меня таких много. Понятное дело, что это Елена из «Дневников вампира», Белла из «Сумерек». Хотела бы сняться в каком-нибудь фильме типа «Доктора Хауса», но только чтобы я была на месте доктора Хауса. Мне безумно понравился этот сериал», — заявила Косторная.

Наряды Туктамышевой и комплимент Медведевой

Елизавета Туктамышева рассчитывает в новом сезоне включить в свою произвольную программу четверной прыжок, однако пока не уверена, насколько это осуществимо после длительной паузы.

При этом, несмотря на отсутствие полноценных тренировок, подопечная Алексея Мишина видит и положительные стороны самоизоляции. По её словам, сейчас она научилась жить одна и не обращать внимание на новости о коронавирусе.

«Для меня было проблемой долго находиться одной. Но на карантин я села одна, иногда видела семью. И мне это помогло больше понять себя. Для меня это было важно, это шаг к какому-то развитию», — призналась Туктамышева.

Кроме того, чемпионка мира 2015 года показала свои любимые костюмы для выступлений и рассказала о процессе их создания. По её словам, дизайнер слушает музыку к номеру или лично наблюдает за тренировками и лишь затем приступает к эскизам. Потом следуют примерки, а фигурист должен привыкнуть к новому наряду.

Тем временем американец Джейсон Браун, коллега Евгении Медведевой по группе Брайана Орсера, провёл свою виртуальную тренировку. Он рассказал о своих впечатлениях от совместных занятий с Медведевой.

«Тренироваться с ней очень весело. Жене нет равных — у неё в глазах всегда горит огонь. И больше никто так серьёзно не подходит к занятиям. В этом плане она многому меня научила», — рассказал Браун в эфире Olympic Channel.

Метафора Ягудина и амбиции Плющенко-младшего

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который проводит время в самоизоляции за городом, признался, что является большим поклонником бани. К этому занятию уже пристрастились все члены его семьи, включая трёхлетнюю дочь Анжелику.

«Я с баней знаком с детства. На даче у бабушки и дедушки меня ежевечерне отмывали после тяжёлого дня на речке с глиняными берегами или ремонта велосипеда с солидолом. Ходил я исключительно босиком, так что баня была спасением», — вспомнил Траньков.

А двукратная чемпионка мира и мать троих детей Ирина Слуцкая решила вспомнить о периоде, когда была беременна. Экс-спортсменка посчитала, что в общей сложности находилась в положении 27 месяцев, и призналась, что это было самое прекрасное время в её жизни.

«Мне приснился сон. Передо мной стоит маленькая девочка с серыми-серыми глазами, тянет ко мне ручки и говорит: «Мама, мама!» И правда, я родила девочку Киру с серыми глазками. Не знаю, что это. Интуиция?» — рассказала Слуцкая.

В свою очередь, Алексей Ягудин в шутку сравнил планы на отпуск в 2020 году со шляпой, которую погрызла его собака Асти.

А Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской поиронизировали над собой. Многие критикуют пару за то, что они заставляют сниматься в многочисленных забавных роликах своего сына Александра. В новом видео мальчик исполнил с родителями танец под популярную песню «Плачу на техно» групп Cream Soda и «Хлеб», а после этого сказал, что они его «достали со своими видео».

По словам Рудковской, Александр настроен весьма амбициозно относительно своего будущего в спорте. Он не просто намерен пойти по стопам именитого отца, но и достичь такого же успеха.

«Если вы как-нибудь придёте к нам в гости, то поймёте, что он уже не маленький, у него есть цель — повторить рекорд отца. Всё зависит от того, в какой семье живёшь. Зная моего мужа и себя, нас может остановить только здоровье, если у него реально будут проблемы», — пояснила Рудковская в эфире YouTube-канала «Осторожно, Собчак».

В свою очередь, Татьяна Навка рассказала, что выписалась из больницы, где проходила лечение от коронавируса. Она также отметила, что её муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остаётся на лечении, но чувствует себя лучше.

«Всё хорошо, выписалась, всё нормально — отрицательный тест. Так что всё в порядке», — цитирует Навку Telegram-канал Life Shot.