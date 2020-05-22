Загитова рассказала о сложностях в подготовке к ЕГЭ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как проходит её подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«Я всех сейчас учеников понимаю, которые в этом году сдают экзамены. Действительно, сложно постоянно держать себя в напряжении, потому что это очень волнительное событие», — цитирует Загитову «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

При этом прославленная фигуристка призналась, что отлично понимает тех учеников, которым в 2020 году предстоит сдать ЕГЭ. Загитова отметила, что в этой ситуации, как и в спорте, нужно упорно идти к своей цели: только тогда можно добиться желаемого.

Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, опередив соотечественницу Евгению Медведву. Также она является обладательницей золотой медали первенств мира и Европы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, в настоящий момент занимающийся тренерской деятельностью, рассказал о перспективах Алины Загитовой в фигурном катании в случае её возвращения в спорт.