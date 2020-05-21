Траньков рассказал о перспективах Загитовой в спорте

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, в настоящий момент занимающийся тренерской деятельностью, рассказал о перспективах Алины Загитовой в фигурном катании в случае её возвращения в спорт.

«Если Алина вернётся, выучит какие-то сложные новые прыжки, то, конечно, может выиграть титулы. Главное, чтобы воспитанницы Тутберидзе выигрывали, а в каком возрасте, абсолютно неважно», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что фигурное катание молодеет, поэтому нет ничего удивительного в том, что подопечные Тутберидзе не могут показывать хорошие результаты после совершеннолетия.

Ранее Бутырская допустила скорое возвращение Загитовой в фигурное катание.