Траньков рассказал о перспективах Загитовой в спорте

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, в настоящий момент занимающийся тренерской деятельностью, рассказал о перспективах Алины Загитовой в фигурном катании в случае её возвращения в спорт.
Траньков рассказал о перспективах Загитовой в спорте
  • globallookpress.com

«Если Алина вернётся, выучит какие-то сложные новые прыжки, то, конечно, может выиграть титулы. Главное, чтобы воспитанницы Тутберидзе выигрывали, а в каком возрасте, абсолютно неважно», — приводит слова Транькова «Чемпионат»

Он также подчеркнул, что фигурное катание молодеет, поэтому нет ничего удивительного в том, что подопечные Тутберидзе не могут показывать хорошие результаты после совершеннолетия. 

Ранее Бутырская допустила скорое возвращение Загитовой в фигурное катание.

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