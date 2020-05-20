Бутырская допустила скорое возвращение Загитовой в фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская предположила, что Алина Загитова в ближайшей перспективе может возобновить спортивную карьеру.

По мнению Бутырской, олимпийская чемпионка 2018 года может соскучиться по спорту за время пандемии коронавируса. Она также считает 18-летний возраст нормальным для фигурного катания.

«Она очень хорошая спортсменка, с нужным характером. Но я по себе знаю, что чем ты старше, тем больше тебе нужно работать. В 15 лет всё получается легче. Если Алина с этим справится, то всё удастся. У неё есть все данные для того, чтобы бороться с нашими нынешними лидерами. Она прошла проблему возраста, сейчас всё должно устаканиться. Паши, работай, и результат придет», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Алине Загитовой выдали водительские права.