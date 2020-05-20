Загитовой выдали водительские права

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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова получила водительские права.
Загитовой выдали водительские права
  • globallookpress.com

Документ спортсменке выдали в Ижевске. 18 мая Загитова достигла совершеннолетия. В июле 2019 года её уличили в вождении без прав и пристёгнутого ремня безопасности. Однако санкции в отношении фигуристки применены не были.

«У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Впереди предстоит ещё много практики», — написала Загитова в Instagram.

Ранее сообщалось, что тренер Татьяна Тарасова высказалась о роли Михаила Горбачёва в истории.

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