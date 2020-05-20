Тарасова: Горбачёв принёс нам свободу

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о жизни в советский период.
Тарасова: Горбачёв принёс нам свободу
  • РИА Новости

По словам специалиста, у неё сохранились тёплые воспоминания о той эпохе, поскольку она пришлась на её молодость. Тарасова также отметила, что не является политизированным человеком.

«Знаете, жить под замком очень тяжело. Михаил Горбачёв принёс нам большую свободу. Свободу мыслей и свободу передвижений», — заявила тренер в программе «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия».

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