Тарасова: Горбачёв принёс нам свободу
- РИА Новости
По словам специалиста, у неё сохранились тёплые воспоминания о той эпохе, поскольку она пришлась на её молодость. Тарасова также отметила, что не является политизированным человеком.
«Знаете, жить под замком очень тяжело. Михаил Горбачёв принёс нам большую свободу. Свободу мыслей и свободу передвижений», — заявила тренер в программе «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия».
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