Туктамышева показала свои любимые костюмы и рассказала, как они создаются

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Российская фигуристка показала в соцсетях свои любимые костюмы для выступлений и рассказала, как они создаются.
Туктамышева показала свои любимые костюмы и рассказала, как они создаются
  • РИА Новости

Она опубликовала фото костюмов в Instagram.

«Начинаем с эскиза. Дизайнер обязательно слушает музыку к программе или приезжает на лёд и смотрит, как я выгляжу в своём новом образе, затем уже рисует эскиз. Дальше несколько примерок и тренировки уже в готовом платье», — подписала Туктамышева пост в своём Instagram.

По её словам, к костюму необходимо привыкнуть во время выступлений, также нужно делать некоторые корректировки по итогам тренировок.

«В любом случае я очень люблю свои костюмы и собрала коллекцию самых-самых», —написала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Ранее Туктамышева рассказала о причине расставания с Андреем Лазукиным.

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