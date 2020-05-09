Туктамышева рассказала о причине расставания с Лазукиным

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о причине разрыва отношений с фигуристом Андреем Лазукиным.

«У Андрея было всё, и я по сей день к нему прекрасно отношусь, мы остались друзьями. Просто бывает так, что понимаешь, когда долго в отношениях, что не совсем вы подходите друг другу, — и всё. Мы были вместе примерно пять лет», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.

Она отметила, что они очень много времени проводили вместе на тренировках и сборах.

«Это как в паре. Мне кажется, что, когда в паре катаешься, люди потом начинают встречаться. Это нормально, что есть привязанность к человеку. Но хорошо, что мы сейчас поняли, что надо идти дальше как-то не вместе», — добавила 23-летняя фигуристка.

Ранее сообщалось, что Лазукин отказался комментировать расставание с Туктамышевой.