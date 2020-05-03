Фигурист Лазукин отказался комментировать расставание с Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин отказался обсуждать разрыв отношений с Елизаветой Туктамышевой.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Это я не обсуждаю», — приводит слова Лазукина «Спорт-Экспресс».
О разрыве отношений сама Туктамышеа сообщила ещё в феврале.
Ранее стала известна музыкальная тема для короткой программы Туктамышевой в новом сезоне.
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