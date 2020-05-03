Фигурист Лазукин отказался комментировать расставание с Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин отказался обсуждать разрыв отношений с Елизаветой Туктамышевой.

«Это я не обсуждаю», — приводит слова Лазукина «Спорт-Экспресс».

О разрыве отношений сама Туктамышеа сообщила ещё в феврале.

Ранее стала известна музыкальная тема для короткой программы Туктамышевой в новом сезоне.