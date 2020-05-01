Стала известна музыкальная тема для короткой программы Туктамышевой в новом сезоне

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Прославленный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, под какую музыку чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева будет исполнять свою короткую программу в следующем сезоне.
Стала известна музыкальная тема для короткой программы Туктамышевой в новом сезоне
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Были предложены две темы — Мадонна и «Спартак». Я двумя руками ухватился за «Спартака», — приводит слова Мишина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По его словам, когда Туктамышева попробовала исполнить фрагменты программы под музыку из балета «Спартак», он понял, что эта музыка отлично ей подходит.

При этом он отметил, что Туктамышева выглядит очень необычно в обоих образах.

Ранее Мишин высказал мнение, что фигуристам предстоит сложный период восстановления после карантина из-за пандемии коронавируса.

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