Мишин считает, что фигуристам предстоит сложный период восстановления после карантина

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказал мнение, что фигуристам предстоит сложный период восстановления после карантина из-за пандемии коронавируса.

«Я бы не назвал период, который нам предстоит, спокойным, это будет сложно. Это будет период волнений и тревог, период если не травм (хотя и они возможны), то сбоев функциональных возможностей и вегетативной системы. Но при грамотном подходе всё преодолимо, у меня нет опасения, что фигуристы рассыплются и не смогут прыгать — смогут, и очень быстро. А вот быть готовым к соревнованиям — вот это будет проблема», — приводит слова Мишина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Из-за карантинных мер спортсмены лишены возможности централизовано тренироваться ввиду необходимости соблюдения режима самоизоляции.

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